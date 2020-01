Eurojackpot

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Eurojackpot steigt auf 90 Millionen Euro

Der Hauptgewinn bei der Lotterie Eurojackpot steigt auf seine Maximalhöhe von 90 Millionen Euro. Seit nunmehr sieben Ziehungen sei der oberste Gewinnrang nicht mehr geknackt worden, teilte Westlotto in Münster mit. Daher sei bei der Ziehung am Freitag kommender Woche das Maximum herauszuholen. Zuletzt ging der Mega-Jackpot im November an drei Teilnehmer aus Bayern, Hessen und Ungarn.