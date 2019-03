Europa

Europa am „Scheidepunkt“ - Macron fordert EU-Reform

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich knapp drei Monate vor der Europawahl mit einem flammenden Appell an die Bürger der EU gewandt und einen „Neubeginn“ für das Projekt gefordert. „Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war Europa so wichtig. Und doch war Europa noch nie in so großer Gefahr“, schreibt Macron in einem Gastbeitrag für mehrere Zeitungen. Macron schlägt einen Aktionsplan vor, mit dem die EU tiefgreifend reformiert werden soll. Unter anderem plädiert er für die Gründung einer europäischen Agentur zum Schutz der Demokratie.