Ex-„Focus“-Chef Uli Baur ist tot

Der ehemalige „Focus“-Chef Uli Baur ist tot. Er sei bereits am Samstag im Alter von 62 Jahren am Starnberger See gestorben, bestätigte das Nachrichtenmagazin der Deutschen Presse-Agentur in München. „Er war der positivste Mensch, den ich je kennengelernt habe, und ein großartiger Weggefährte“, sagte Gründungschefredakteur Helmut Markwort. Ähnlich äußerte sich der Verleger Hubert Burda: „In den Schmerz über seinen zu frühen Tod mischt sich die Erinnerung an seine überragenden journalistischen Fähigkeiten.“