Experten von Bund und Ländern beraten über Dürre-Schäden

Nach wochenlanger Dürre in vielen Regionen wollen sich Bund und Länder einen Eindruck über das Ausmaß der Schäden für die Bauern verschaffen. Dazu kommen heute in Berlin Experten des Bundesagrarministeriums und der Länder zusammen, um eine „erste Bestandsaufnahme“ vorzunehmen. Beschlüsse über weitere Hilfen werden nicht erwartet. Der Bund will erst über mögliche eigene Hilfen entscheiden, wenn Ende August die Abschlussbilanz der Ernte vorliegt. Der Bauernverband fordert wegen bedrohlicher Einbußen rasche Hilfen für besonders betroffene Betriebe von möglichst einer Milliarde Euro.