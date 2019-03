Deutschland

Experten von Polizei und THW suchen nach Rebecca

Nach einer kurzen Unterbrechung hat die Polizei wieder in Brandenburg nach der verschwundenen 15-jährigen Rebecca aus Berlin gesucht. An mehreren Stellen in der Nähe des Suchgebiets der vergangenen Woche bei Storkow waren Kriminalpolizisten und Suchhunde unterwegs, zudem Kriminaltechniker in weißen Ganzkörperanzügen. Eine Aktion im Wald bei Rieplos nahe der Autobahn zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) wurde am Abend in der Dunkelheit ohne erkennbaren Erfolg beendet, wie Fotografen am Ort berichteten.