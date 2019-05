Bayern

Explosion im Wohnhaus: Toter geborgen

Nach der Explosion eines Wohnhauses im Ostallgäu haben die Rettungskräfte in der Ruine eine Leiche entdeckt. Dabei handele es mutmaßlich um den vermissten 42-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Zuvor hatten Helfer eine 39-Jährige schwer verletzt aus dem Haus gerettet. Die Rettungskräfte vermuten noch die siebenjährige Tochter der beiden in den Trümmern. Die Suche laufe weiterhin auf Hochtouren, hieß es.