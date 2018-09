Bayern

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Explosion in Raffinerie in Ingolstadt

In Ingolstadt hat es am Samstagmorgen eine Explosion in einer Raffinerie gegeben. Das sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.