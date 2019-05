Bayern

Explosion in Wohnhaus - Retter suchen nach Siebenjähriger

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus im Ostallgäu suchen die Rettungskräfte in dem zerstörten Haus weiter nach einer Siebenjährigen. In der Nacht bargen Helfer in der Ruine einen Toten, bei dem es sich um den vermissten 42 Jahre alten Vater des Mädchens handeln könnte, wie ein Polizeisprecher sagte. Gestern hatten Einsatzkräfte die 39 Jahre alte Mutter des Mädchens und Ehefrau des Vermissten schwer verletzt aus den Trümmern gerettet. Die Ursache der Explosion ist weiterhin unklar.