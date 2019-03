Europa

Facebook verstärkt Vorgehen gegen Falschnachrichten

Facebook verschärft vor der Ende Mai anstehenden Europawahl seine Anstrengungen gegen die Ausbreitung von Falschnachrichten. Unter anderem wird ein neues virtuelles Lagezentrum eingerichtet, in dem Facebook-Mitarbeiter an verschiedenen Standorten zusammengeschaltet werden. Sie sollen auch Kontakt zu Behörden unter anderem in Deutschland halten, sagte die zuständige Facebook-Managerin Tessa Lyons in Berlin. Als zweiter unabhängiger Faktencheck-Partner in Deutschland nach dem Recherchezentrum „Correctiv“ wurde die dpa vorgestellt.