Klima

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Fahrrad-Demo läutet großen Protest-Tag in Berlin ein

Mit einem Fahrrad-Korso haben in Berlin die Demonstrationen für mehr Klimaschutz begonnen. Aktivisten fuhren vom Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg Richtung Innenstadt los. Zu dem Korso hatte unter anderem die Gruppe Ende Gelände aufgerufen, die einen sofortigen Kohleausstieg fordert. In Frankfurt blockierten Aktivisten den Straßenverkehr am Baseler Platz und lösten ein Hupkonzert aus. „Fridays for Future“ hat diesmal auch Arbeitnehmer aufgerufen, an den deutschlandweiten Aktionen teilzunehmen.