Türkei

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Fall Mesale Tolu: Außenminister Maas „erleichtert“

Die Ausreisesperre gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu in der Türkei ist aufgehoben worden. Außenminister Heiko Maas sieht darin ein Zeichen für eine Verbesserung des Verhältnisses zur Türkei. Er sei „erleichtert“, hieß es von Maas. Gleichzeitig dürfe es nicht nur bei diesem Schritt bleiben. „Wir sehen viele Punkte in Sachen Rechtsstaatlichkeit in der Türkei weiterhin kritisch.“ Auch Reporter ohne Grenzen ist erfreut, dass Tolu die Türkei verlassen darf. Das Verfahren gegen sie läuft aber weiter.