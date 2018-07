Die Nationalmannschaft von Kroatien nach dem Sieg gegen Dänemark (Martin Meissner/ dpa)

Wegen "falscher" Getränke auf dem Spielfeld muss der kroatische Fußball-Verband bei der WM in Russland eine Geldstrafe von 70.000 Schweizer Franken (60.500 Euro) zahlen. Die Disziplinarkommission des Weltverbands Fifa bestrafte am Donnerstag die Kroaten, weil Spieler "nicht autorisierte Produkte" vor der Verlängerung im Achtelfinale gegen Dänemark auf dem Platz getrunken hatten: Getränke, die nicht von offiziellen Fifa-Sponsoren kamen. Das wären zum Beispiel Coca-Cola oder Budweiser. Dagegen kostete Mexiko das laute Skandieren des Wortes "Puto", was sich frei mit "Schwuchtel" übersetzen lässt, beim Spiel gegen Deutschland nur 8600 Euro.

WM-Gastgeber Russland musste wegen eines "diskriminierenden Banners" seiner Fans ebenfalls eine Geldbuße von 8600 Euro zahlen. Auf dem Plakat war die Zahl 88 zu sehen, die als Code für "Heil Hitler" steht. Seine Kommentare über Schiedsrichter Felix Brych, den er "nach Den Haag" vor das UN-Kriegsverbrechertribunal schicken wollte, kosteten Serbiens Coach Mladen Krstajic 4300 Euro.

Der kroatische Torwart Danijel Subasic erhielt eine Verwarnung, weil er "eine persönliche Botschaft" auf seinem T-Shirt präsentiert hatte. Subasic hatte nach dem Spiel die Aufschrift "Forever", die Nummer 24 und ein Foto seines 2008 gestorbenen Jugendfreunds Hvroje Custic präsentiert. (dpa)