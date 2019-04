Berlin

Fan stirbt vor Bundesliga-Partie zwischen Hertha und Hannover

Ein 70 Jahre alter Fan ist vor der Partie der Fußball-Bundesliga zwischen Hertha BSC und Hannover 96 gestorben. Der Mann sei noch vor Stadionöffnung zusammengebrochen und trotz einer Behandlung durch den Notarzt gestorben, wie der Berliner Club mitteilte. „Unsere Gedanken sind bei der Familie und allen Angehörigen des Verstorbenen“, hieß es in dem Tweet des Vereins weiter. Zur Todesursache machte Hertha zunächst keine Angaben. Der Tabellenletzte Hannover muss am Abend in Berlin antreten.