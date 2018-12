Demonstrationen

Fast 100 Verletzte bei Protesten gegen Regierung in Venezuela

Bei heftigen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten in Venezuela sind Dutzende Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Opposition griffen Polizisten in der Hauptstadt Caracas Regierungsgegner an und raubten sie aus. „Es gibt mindestens 98 Verletzte“, sagte der regierungskritische Abgeordnete Juan Requesens. Seit zwei Monaten gehen in Venezuela fast täglich Demonstranten gegen Präsident Nicolás Maduro auf die Straße. Sie werfen der Regierung Menschenrechtsverletzungen vor und fordern Neuwahlen.