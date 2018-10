Unwetter

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Fast 150 Verletzte bei Überschwemmungen am Kaukasus

Bei Überflutungen im Süden Russlands sind mehr Menschen zu Schaden gekommen als bisher angenommen. Die Behörden sprechen von 145 Verletzten. 13 von ihnen kamen in Krankenhäuser. Gestern war noch von 50 Verletzten die Rede gewesen. Sechs Menschen starben, zwei werden noch vermisst. Bei den Unwettern waren in den vergangenen Tagen etwa 30 Orte überschwemmt worden. In der Region am Schwarzen Meer wurde der Notstand ausgerufen. Eine Stadt mit 60 000 Einwohnern soll noch ohne Wasserversorgung sein.