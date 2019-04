Bayern

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

FC Bayern spielt am 29. Mai in Peking gegen China

Der FC Bayern München wird am Saisonende für ein Testspiel nach China reisen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister tritt am 29. Mai im Olympiastadion von Peking gegen die chinesische Nationalmannschaft an. Der Trip kommt auf Initiative des Bayern- Partners Allianz zustande, wie der Verein mitteilte. Der letzte Bundesliga-Spieltag findet am 18. Mai statt. Die Bayern könnten die Reise aber auch unmittelbar nach dem DFB-Pokalfinale antreten, das am 25. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird.