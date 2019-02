Baden-Württemberg

Feuer zerstört zwei Wohnhäuser - rund 700 000 Euro Schaden

Waiblingen (dpa) - Ein Großbrand hat in Baden-Württemberg einen Gebäudekomplex mit zwei Wohnhäusern zerstört und einen Schaden von rund 700 000 Euro angerichtet. Eine fünfköpfige Familie, die beide Häuser bewohnt, habe sich unverletzt in Sicherheit bringen können, sagte ein Sprecher der Polizei in Aalen. Die beiden Wohnhäuser brannten weitgehend aus. Warum das Feuer am späten Abend ausgebrochen war, blieb zunächst unklar.