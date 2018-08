Rheinland-Pfalz

Flammen schlagen aus Gemeindeverwaltung von Saarburg

In der Gemeindeverwaltung von Saarburg bei Trier hat am Abend ein Feuer gewütet. Nach Angaben der Polizei stand der Dachstuhl komplett in Flammen. Teile davon seien bereits eingestürzt, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr. Vom Brand betroffen war das Hauptgebäude der Verwaltung. Dort hätten sich zum Zeitpunkt des Feuers aber keine Menschen aufgehalten, so die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Zum Ausmaß der Schäden in den Etagen darunter gab es am Abend keine Einschätzung.