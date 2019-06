Kriegsfolgen

Fliegerbombe entdeckt - Evakuierung in Berlin-Mitte läuft

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mussten am Abend Hunderte Menschen ihre Häuser verlassen. Auch der Fernsehturm musste geräumt werden. Die Bombe war bei Bauarbeiten auf einem Grundstück neben dem Kaufhaus Alexa gefunden worden. Sie soll im Laufe der nächsten Stunden entschärft werden. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat ein Gewicht von 100 Kilo. Um den Fundort auf einer Baustelle zog die Polizei einen Sperrkreis von 300 Metern. In diesem Gebiet leben rund 3000 Menschen, auch Geschäfte und ein Pflegeheim liegen in dem Areal.