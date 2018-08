Hessen

Flughafen Frankfurt wegen Polizeieinsatz geräumt

Am Frankfurter Flughafen läuft ein Teilräumung in einem der Abfertigungsgebäude. „Im Bereich A des Terminal 1 am Flughafen Frankfurt kommt es zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen“, teilte die Bundespolizei per Twitter mit. Dazu gehöre ein sofortiger Boardingstopp.