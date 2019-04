Flughafen

Flughafen-Umzug in Istanbul beginnt

In der Nacht soll in der türkischen Metropole Istanbul der Umzug vom Flughafen Atatürk zum neuen Mega-Airport im Norden der Stadt beginnen. Er soll 45 Stunden dauern und bis übermorgen komplett abgeschlossen sein - dann starten und landen nach derzeitiger Planung alle Gesellschaften vom neuen Flughafen aus. Der Flugverkehr ruht an beiden Airports zwölf Stunden lang. Dann dürfen zuerst die Flieger der halbstaatlichen Gesellschaft Turkish Airlines vom neuen „Flughafen Istanbul“ abheben. Der neue „Flughafen Istanbul“ ist ein Prestigeprojekt von Präsident Recep Tayyip Erdogan.