Fluglotsenstreik in Frankreich behindert Luftverkehr

Ein Fluglotsenstreik in Frankreich hat für Ausfälle und Verspätungen im Luftverkehr gesorgt - auch an deutschen Flughäfen. An bayerischen Flughäfen waren am Vormittag Verbindungen nach Frankreich, Spanien und Portugal betroffen. Am Frankfurter Flughafen fielen nach Aussage eines Sprechers vereinzelt Flüge aus oder verspäteten sich - allerdings seien die Auswirkungen gering. Fluglotsen-Gewerkschaften in Frankreich hatten zu einem landesweiten Streik aufgerufen. Der Ausstand begann am Mittwochabend und soll bis Freitagmorgen um 6 Uhr andauern.