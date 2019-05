Unfälle

Flugzeugbrand in Moskau: Zahl der Toten steigt auf 41

Bei dem Brand einer russischen Aeroflot-Maschine am Moskauer Flughafen Scheremetjewo sind 41 Menschen ums Leben gekommen. Das sagte eine Sprecherin des Ermittlungskomitees. Zunächst war von 13 Todesopfern die Rede. Die genaue Unfallursache ist demnach noch unklar. An Bord der Maschine des Typs Suchoi Superjet-100 waren 78 Menschen. Unter den Toten sind nach Angaben der Behörden auch mindestens zwei Kinder. Das Flugzeug hatte nach ersten Erkenntnissen kurz nach dem Start am Sonntagabend technische Probleme.