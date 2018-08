Medizin

Fotofilter für jedermann können Selbstwertgefühl schmälern

Digital aufgehübschte Selfies in sozialen Netzwerken können Nutzer verunsichern und sogar zu einer Störung der eigenen Körperwahrnehmung führen. Davor warnen US-Mediziner im Fachblatt „Jama Facial Plastic Surgery“. Die Vorstellung von Schönheit verändere sich weltweit, weil jeder seine Bilder mit Smartphone-Apps bearbeiten könne. Die Forscher verweisen auf eine aktuelle Befragung von Schönheits-Chirurgen rund um den Globus. Demnach geben 55 Prozent an, dass sie von Patienten um eine OP gebeten werden, die ihre Erscheinung in Selfies verbessern wollen.