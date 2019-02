Hessen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Frankfurt vergibt große Chance: 1:1 gegen Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt hat einen großen Schritt in Richtung der Champions-League-Plätze in der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Hessen mussten sich gegen den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach mit einem 1:1 begnügen. Danny da Costa brachte die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung, dem Gladbacher Denis Zakaria gelang der verdiente Ausgleich.