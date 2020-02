Hessen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Frankfurter 5:0-Sieg über Augsburg

Eintracht Frankfurt hat in der Fußball-Bundesliga einen klaren Erfolg gefeiert. Die Hessen gewannen zum Auftakt des 21. Spieltags mit 5:0 gegen den FC Augsburg. Timothy Chandler und Filip Kostic erzielten je zwei Tore, außerdem traf André Silva. In der Tabelle zog die Eintracht an den Augsburgern vorbei und ist nun Neunter.