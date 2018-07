Belgien

Frankreich erreicht WM-Finale mit 1:0 gegen Belgien

Frankreich steht zum dritten Mal im Endspiel einer Fußball-Weltmeisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps setzte sich in St. Petersburg im Halbfinale mit 1:0 gegen Belgien durch. Den Treffer für den Vize-Europameister erzielte Abwehrspieler Samuel Umtiti in der 51. Minute. Der Endspielgegner wird am Mittwoch im Moskauer Luschniki-Stadion im Spiel England gegen Kroatien ermittelt.