Frau in Düsseldorf erstochen - Verdächtiger festgenommen

Eineinhalb Wochen nach einer tödlichen Attacke auf eine Frau auf einer Straße in Düsseldorf ist der mutmaßliche Täter Ali S. in Spanien festgenommen worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Laut „Bild“-Zeitung wurde der Iraner in Sevilla gestellt. Der Verdächtige soll die 36 Jahre alte Frau am Montag vergangener Woche verfolgt, heimtückisch angegriffen und erstochen haben. Der 44-jährige Iraner und sein Opfer hatten sich den Ermittlern zufolge gekannt. Als Tatmotiv kommt den Ermittlungen zufolge verschmähte Liebe in Betracht.