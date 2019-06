Spanien

Frauen-WM: USA nach Sieg gegen Spanien im Viertelfinale

Zwei Foulelfmeter haben den USA den Einzug ins Viertelfinale der Frauenfußball-WM in Frankreich beschert. Gegen Spanien gewann der Titelverteidiger 2:1 und trifft nun am Freitag auf Gastgeber Frankreich. In der Partie in Reims verwandelte US-Kapitänin Megan Rapinoe beide Strafstöße. Für Spanien besorgte Jennifer Hermoso zwischenzeitlich den Ausgleich.