Frisch gebackener Papa Prinz Harry zeigt sich bei Pferdeshow

Eine knappe Woche nach der Geburt seines Sohnes Archie hat sich Prinz Harry an der Seite von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Der frisch gebackene Vater schaute sich gemeinsam mit seiner Großmutter die Abschlussparade der Windsor Horse Show an, nur wenige Hundert Meter von seinem Wohnsitz Frogmore Cottage entfernt. Das mehrtägige Spektakel mit Reitwettbewerben, Marktständen und Imbissbuden findet immer im Mai statt und ist eine der besten Gelegenheiten, die Queen aus der Nähe zu sehen. Sie gilt als pferdeverrückt.