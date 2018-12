Kinder

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Fünfjährige stirbt bei Hochhausbrand

Eine Fünfjährige ist beim Brand in einem Hochhaus im bayerischen Puchheim ums Leben gekommen. Der Vater des Kindes hatte am Silvestertag noch versucht, seine Tochter aus der Wohnung zu holen - was ihm aber nicht gelang. Er erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Andere Bewohner des Hauses hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Warum es in der Wohnung im achten Stock gebrannt hatte, war zunächst unklar. Feuerwehrleute konnten das Mädchen nur noch leblos bergen.