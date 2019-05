Sachsen-Anhalt

Fünfjähriger stirbt nach Sturz in Feuerlöschteich

Ein fünf Jahre alter Junge ist in Magdeburg in einen Feuerlöschteich gefallen und gestorben. Rettungskräfte holten das Kind am Mittag mit Hilfe des Vaters aus dem Gewässer auf dem Gelände eines Autohauses. Ein Notarzt versuchte den Jungen noch am Ort zu reanimieren und brachte ihn in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort starb das Kind wenig später. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unfall aus.