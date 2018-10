Frankreich

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Fußball-Nationalmannschaft verliert in Frankreich

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht nach einer Niederlage bei Weltmeister Frankreich vor dem Abstieg aus der Elite-Gruppe der Nations League. Durch das 1:2 in Paris muss das Team von Bundestrainer Joachim Löw im Kampf um den Klassenverbleib in der A-Liga auf Schützenhilfe der Franzosen hoffen. Zwar erzielte Toni Kroos in der 14. Minute mit einem verwandelten Handelfmeter die Führung. Im Stade de France drehte Antoine Griezmann dann aber mit einem Doppelpack das Spiel.