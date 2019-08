Argentiniens Lionel Messi (M) reagiert, als er mit einer roten Karte vom Platz gestellt wird. (Victor R. Caivano/AP/dpa)

Der Stürmer darf in dieser Zeitraum nicht für die Nationalmannschaft spielen und muss außerdem 50.000 US-Dollar Strafe zahlen.

Er hatte nach dem Spiel um Platz drei der Copa América den Verband kritisiert: „Wir sollten an dieser Korruption nicht teilnehmen.“ Messi wird nun vier Freundschaftsspiele verpassen, darunter auch die Partie gegen die deutsche Nationalmannschaft am 9. Oktober in Dortmund. (dpa)