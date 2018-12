Deutschland

Geisterfahrer stirbt bei Unfall in Karlsruhe

Ein Geisterfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 5 in Karlsruhe ums Leben gekommen. „Der Wagen krachte in der Nacht zum Samstag in ein entgegenkommendes Auto, in dem eine Frau schwer verletzt wurde“, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Der Geisterfahrer - ein 31 Jahre alter Mann - war kurz vorher in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Die A5 war in Richtung Süden bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt.