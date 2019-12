Schweiz

Genügend Schnee: Auftakt der Tour de Ski gesichert

Die Tour de Ski der Langläufer kann wie geplant mit zwei Etappen am Samstag und Sonntag in Lenzerheide beginnen. Dank Neuschnees und tieferer Temperaturen könnten am Wochenende in dem Wintersportort in der Schweiz das vorgesehene Distanzrennen und ein Sprint ausgetragen werden, teilten die Organisatoren mit. Die restlichen fünf Etappen finden in Toblach und Val di Fiemme in Italien statt.