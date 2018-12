Bundesländer

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Giffey will Ausbildung für Erzieher vergüten

Der Bund will den Ländern helfen, mehr Erzieher für eine bessere Betreuung in den Kitas zu finden. Zusätzlich zu den zugesagten 5,5 Milliarden Euro aus dem Kita-Gesetz will Familienministerin Franziska Giffey den Ländern rund 300 Millionen Euro für eine Fachkräfteoffensive geben. Derzeit sei der Beruf für viele nicht attraktiv genug , sagte Giffey den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Länder sollen das Geld unter anderem dazu verwenden, angehende Erzieher während der Ausbildung zu vergüten.