Gipfel zwischen Trump und Putin gestartet

Helsinki (dpa) – Mit kurzen Auftakt-Statements und einem kräftigen Händedruck hat der Gipfel zwischen US-Präsident Trump und Russlands Staatschef Putin begonnen. Ihr erstes Treffen überhaupt findet in Helsinki statt. Es sei an der Zeit über ihre Beziehungen und die schmerzhaften Punkte auf der Welt zu sprechen, so Putin. Trump sagte, die Welt wolle, dass beide Staaten miteinander auskämen. Atomwaffen, Handelsfragen und die Beziehungen zu China stünden auf der Agenda. Aber auch Konfliktherde wie die Ukraine oder Syrien dürften eine Rolle spielen. Im Vorfeld hatten neue Hacker-Vorwürfe des US-Justizministeriums in Richtung Russland für Aufsehen gesorgt.