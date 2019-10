Türkei

Gladbach rettet spätes Remis in der Europa League

Borussia Mönchengladbach hat die nächste Pleite in der Europa League gerade noch abgewendet. Patrick Herrmann rettete dem Fußball-Bundesligisten mit seinem Treffer in der 90. Minute ein 1:1 bei Basaksehir Istanbul. Die Borussia liegt nun punkt- und torgleich mit den Türken auf Rang drei der Gruppe J. Der VfL Wolfsburg erkämpfte sich ebenfalls ein 1:1 im Auswärtsspiel der Gruppe I beim französischen Rekordmeister AS Saint-Etienne.