Goldene Henne für Otto Waalkes und Gregor Gysi

Die ersten Gewinner der Goldenen Henne 2018 stehen fest. Der Komiker Otto Waalkes erhält den Ehrenpreis in der Kategorie „Lebenswerk“, wie der Burda-Verlag mitteilte. Die Goldene Henne in der Kategorie „Politik“ geht an Gregor Gysi, den langjährigen Frontmann der Linkspartei. Die Zeitschrift „Super-Illu“, der Mitteldeutsche Rundfunk und der Rundfunk Berlin-Brandenburg zeichnen mit dem Preis jedes Jahr Stars aus Sport, Musik und Fernsehen aus. Die Ehrung ist der ostdeutschen Entertainerin Helga „Henne“ Hahnemann gewidmet. Die Goldene Henne 2018 wird am Abend in Leipzig vergeben.