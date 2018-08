Festivals

Goldener Leopard für „A Land Imagined“

Überraschung zum Finale des 71. Internationalen Filmfestivals in Locarno: Den Hauptpreis hat der Spielfilm „A Land Imagined“ des Regisseurs Yeo Siew Hua aus Singapur gewonnen. Der Film ist eine Mischung aus Thriller, Lovestory und Baustellenreport, der moderne Formen der Ausbeutung geißelt. Als beste Schauspieler wurden die junge rumänische Debütantin Andra Guti für ihre Rolle als rebellischer Teenager in „Alice T.“ und der Südkoreaner KI Joobong als alternder Dichter in „Das Hotel am Fluss“ ausgezeichnet.