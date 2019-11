Schweden

Greta Thunberg auf dem Rückweg nach Europa

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist auf ihrem Rückweg nach Europa an der US-Ostküste in See gestochen. „Wir segeln nach Hause“, schrieb die 16-Jährige auf Twitter und Instagram zu einem Foto, das die Aussicht von dem Katamaran „La Vagabonde“ aufs Wasser zeigte. Die Live-Ortung des Bootes funktionierte zu dem Zeitpunkt zunächst nicht. Aus Thunbergs Umfeld wurde der dpa aber bestätigt, dass die „Vagabonde“ mit Thunberg an Bord einen Hafen in Hampton im US-Staat Virginia verlassen habe.