Greta Thunberg trifft voraussichtlich in New York ein

Nach gut zwei Wochen auf dem Atlantik wird die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg aller Voraussicht nach heute in New York eintreffen. Das Team auf der Rennjacht „Malizia“ rechnete zuletzt mit einer Ankunft am späten Vormittag oder Nachmittag New Yorker Zeit - in Deutschland ist es dann zwischen 17.00 und 23.00 Uhr. Damit geht für die 16-Jährige eine abenteuerliche Segelreise über den Großen Teich zu Ende. Zur Begrüßung wollen die Vereinten Nationen 17 Segelboote auf die Wasserfläche vor Manhattan schicken.