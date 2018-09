Türkei

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Grindel: „Werden alles tun, um Vertrauen zu rechtfertigen“

DFB-Präsident Reinhard Grindel hat nach der EM-Vergabe 2024 an Deutschland große Anstrengungen für ein erfolgreiches Turnier angekündigt. „Wir werden ab morgen alles dafür tun, den Erwartungen gerecht zu werden“, sagte Grindel nach der Entscheidung in Nyon. „Ich spüre Verantwortung. Wir wissen, was dieses Turnier bedeutet“. Er sei froh, dass der Deutsche Fußball-Bund mit seinen Argumenten überzeugt habe. Botschafter Philipp Lahm, der die Funktion des EM-Cheforganisators übernehmen wird, versprach ein „riesengroßes Fest“ in sechs Jahren.