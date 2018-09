Iran

Großdemonstration in Idlib gegen erwartete Militäroffensive

Tausende Menschen in der syrischen Provinz Idlib haben gegen die erwartete Militäroffensive auf die Rebellenhochburg protestiert. Die syrische Armee bereitet einen Angriff auf die Region im Nordwesten des Landes vor, in der sich Zehntausende Bewaffnete, darunter viele Extremisten, aufhalten. Bei einem zeitgleichen Gipfel in Teheran tauschten sich die Präsidenten der Türkei, Russlands und des Irans über das Schicksal der letzten großen syrischen Rebellenhochburg aus.