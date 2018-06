#Groko

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Große Koalition nach SPD-Basis-Ja auf dem Weg

Die neue große Koalition kann kommen - die SPD-Basis hat den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag abgesegnet. Und morgen will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier CDU-Chefin Angela Merkel zur Wahl als Kanzlerin vorschlagen. Die Wahl Merkels und die Vereidigung des neuen Kabinetts soll am 14. März stattfinden. Es fehlen noch die Namen für die von der CSU und der SPD zu besetzenden Ministerämter. Der CSU-Vorstand trifft sich morgen in der Sache, die SPD will ihre Kandidaten spätestens am Wochenende nennen.