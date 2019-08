Deutschland

Großeinsatz der Polizei in neun Bundesländern - Cybercrime

Im Zusammenhang mit Cybercrime ist es zu einem Großeinsatz der Polizei in neun Bundesländern sowie in Litauen und Kroatien gekommen. Rund 1000 Einsatzkräfte seien an dem Einsatz wegen Computer- und Internetkriminalität beteiligt gewesen, teilte die Polizei Göttingen mit. Hintergrund ist nach den Angaben ein Cybercrime-Ermittlungsverfahren, es gehe um Straftaten rund um das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz, das Sprengstoffgesetz und das Betäubungsmittelgesetz.