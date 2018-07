Brände

Großes Feuer in Griechenland - Rauchwolken über Athen

Zwei große Waldbrände westlich und östlich von Athen sind außer Kontrolle geraten. Die Feuer waren so groß, dass Rauchwolken die griechische Hauptstadt erreichten und die Sonne verdunkelten. In der Region haben Tausende Athener ihre Ferienwohnungen. Auch in der Hafenstadt Rafina stiegen am Abend riesige Rauchwolken in den Himmel. Die Flammen erreichten die Häuser. Tausende Menschen flohen aus der Region. Griechenland habe andere Länder der EU um Hilfe gebeten, sagte eine Feuerwehrsprecherin.