Umfrage

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Grüne nach Verlusten der Union auch in Emnid-Umfrage vorne

Die Grünen liegen nun auch im Emnid-Sonntagstrend für „Bild am Sonntag“ vor der Union auf Platz eins. Das liegt aber nicht an eigenen Zugewinnen, sondern an den Verlusten der Union. Während die Grünen auf 27 Prozent verharren, verliert die Union im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte und liegt bei 25 Prozent. Die SPD bleibt unverändert bei 12 Prozent und wurde überholt von der AfD, die einen Punkt auf 13 Prozent zugelegt hat. Die FDP kommt auf acht Prozent, die Linke gewinnt einen Punkt und liegt ebenfalls bei 8 Prozent.