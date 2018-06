Leute

Grütters in Cannes: Stolz auf den deutschen Film

Kulturstaatsministerin Monika Grütters freut sich über das Ansehen des deutschen Films im Ausland. „Der deutsche Film ist wieder in den Blickpunkt der internationalen Filmcommunity gerückt“, sagte die CDU-Politikerin der dpa beim Empfang des Deutschen Films während des Festivals in Cannes. „Wir hatten selten einen so starken Jahrgang wie dieses Jahr“, sagte Grütters in Bezug auf die Präsenz in Cannes. So gäbe es 16 Filme mit deutscher Beteiligung, darunter Beiträge von Fatih Akin und Valeska Grisebach.